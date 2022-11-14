У россии есть дефицит ракет: в Воздушных силах объяснили затишье

Детали

“Мы видим такое затишье сейчас. Особенно ничего не происходит сейчас. Происходят обстрелы и ракетные удары прифронтовых городов реактивной артиллерией, а также зенитными комплексами С-300. Мы знаем, что ими неоднократно обстреливали Харьковскую, Николаевскую и Запорожскую области”, – сказал Игнат.

По его словам, в течение прошлой недели не фиксировали запуски "Шахедов" и крылатых ракет. Спикер объяснил это тем, что противник не может себе позволить постоянно наносить массированные ракетные удары, потому что имеет определенный дефицит этого вооружения.

“Это касается ракет Ха-555, Ха-101, а также “Калибр”. Особенно “Калибр”. Даже в октябре их применили не так много, буквально до 15 “Калибров” было применено в течение этого октября. Очевидно, что противник имеет дефицит этих ракет”, – добавил спикер.

Напомним

Российские оккупанты активно ведут воздушную разведку и могут атаковать правобережье Херсонской области с левого берега Днепра. Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк призвала херсонцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.