ВСУ нанесли удар по пункту управления оккупантов в Горловке, ранены 15 рашистов

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«По уточненной информации, подтверждено поражение пункта управления одного из подразделений оккупационных войск в городе Горловка Донецкой области. В результате удара уничтожены 7 грузовых автомобилей и 2 пушки МТ-12 “Рапира”. Также 15 захватчиков ранены и повреждены 3 МТ-ЛБ. Информация о погибших оккупантов уточняется», - говорится в сообщении.

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Сегодня в течение часа украинские военные уничтожили на востоке два российских беспилотника оперативно-тактического уровня.