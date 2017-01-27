ЗСУ забезпечать новим перспективним озброєнням та військовою технікою - РНБО

“...державним оборонним замовленням передбачено забезпечити Збройні Сили України та інші військові формування новим перспективним озброєнням та військовою технікою: сучасними ракетними та артилерійськими системами, броньованими ракетними катерами, безпілотними літальними апаратами, бронетанковою технікою, засобами радіоелектронної боротьби і радіолокації, сучасними засобами зв’язку і управління, комплексами розвідки для артилерійських підрозділів, засобами спостереження, прицілювання та нічного бачення, планується також модернізація літаків, гелікоптерів та іншої військової техніки тощо”, — йдеться в повідомлення.

Як повідомляв УНН, РНБО доручила Кабміну затвердити основні показники державного оборонного замовлення на 2017 рік.