ЗСУ забезпечать новим перспективним озброєнням та військовою технікою - РНБО

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Державним оборонним замовленням передбачено забезпечити Збройні Сили України та інші військові формування новим перспективним озброєнням та військовою технікою, передає УНН з посиланням на прес-службу Ради національної безпеки і оборони України.

“...державним оборонним замовленням передбачено забезпечити Збройні Сили України та інші військові формування новим перспективним озброєнням та військовою технікою: сучасними ракетними та артилерійськими системами, броньованими ракетними катерами, безпілотними літальними апаратами, бронетанковою технікою, засобами радіоелектронної боротьби і радіолокації, сучасними засобами зв’язку і управління, комплексами розвідки для артилерійських підрозділів, засобами спостереження, прицілювання та нічного бачення, планується також модернізація літаків, гелікоптерів та іншої військової техніки тощо”, — йдеться в повідомлення.

Як повідомляв УНН, РНБО доручила Кабміну затвердити основні показники державного оборонного замовлення на 2017 рік.

Українські Національні Новини

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