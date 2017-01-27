ВСУ обеспечат новым перспективным вооружением и военной техникой - СНБО

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Киев • УНН

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КИЕВ. 27 января. УНН. Государственному оборонному заказу предусмотрено обеспечить Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования новым перспективным вооружением и военной техникой, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"...Государственному оборонному заказу предусмотрено обеспечить Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования новым перспективным вооружением и военной техникой: современными ракетными и артиллерийскими системами, бронированными ракетными катерами, беспилотными летательными аппаратами, бронетанковой техникой, средствами радиоэлектронной борьбы и радиолокации, современными средствами связи и управления, комплексами разведки для артиллерийских подразделений, средствами наблюдения, прицеливания и ночного видения, планируется также модернизация самолетов, вертолетов и другой военной техники и т.д.", - говорится в сообщение.

Как сообщал УНН, СНБО поручил Кабмину утвердить основные показатели государственного оборонного заказа на 2017 год.

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