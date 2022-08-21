ЗСУ в Луганській області відбили 13 атак росіян, – Гайдай

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За минулу добу ЗСУ відбили 13 атак росіян. Біля шістьох населених пунктів ворог застосовував авіацію.

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“Сім разів упродовж ночі ствольна та реактивна артилерія противника намагалася витиснути українських військових із захисних редутів. Двічі по населених пунктах окупанти били ракетами, ще двічі на штурм йшли танки. Ворог атакував із різних боків, подекуди – по два рази на день, але повсюди вимушений був відступити“, – написав Гайдай.

Нагадаємо

Від нічних обстрілів окупантів понад 5 000 людей Дніпропетровщини залишилися без світла.