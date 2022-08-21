ВСУ в Луганской области отразили 13 атак россиян, – Гайдай

Детали

За минувшие сутки ВСУ отразили 13 атак россиян. Около шести населенных пунктов враг применял авиацию.

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“Семь раз ночью ствольная и реактивная артиллерия противника пыталась вытеснить украинских военных из защитных редутов. Дважды по населенным пунктам оккупанты били ракетами, еще дважды на штурм шли танки. Враг атаковал с разных сторон, кое-где – по два раза в день, но повсюду вынужден был отступить“, – написал Гайдай.

Напомним

От ночных обстрелов оккупантов более 5 000 человек Днепропетровской области остались без света.