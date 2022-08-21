ВСУ в Луганской области отразили 13 атак россиян, – Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ за сутки отразили 13 атак врага на Луганском направлении. Об этом информирует УНН.
Детали
За минувшие сутки ВСУ отразили 13 атак россиян. Около шести населенных пунктов враг применял авиацию.
Цитата
“Семь раз ночью ствольная и реактивная артиллерия противника пыталась вытеснить украинских военных из защитных редутов. Дважды по населенным пунктам оккупанты били ракетами, еще дважды на штурм шли танки. Враг атаковал с разных сторон, кое-где – по два раза в день, но повсюду вынужден был отступить“, – написал Гайдай.
Напомним
От ночных обстрелов оккупантов более 5 000 человек Днепропетровской области остались без света.