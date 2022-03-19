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ЗСУ утримують позиції на Ізюмському напрямку - голова Харківської ОДА

ЗСУ утримують позиції на Ізюмському напрямку - голова Харківської ОДА

Київ • УНН

 • 97537 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. У Харківській області тривають бої. Збройні сили України утримують позиції на Ізюмському напрямку, однак через обстріли рашистів вчора не вдалося відкрити гуманітарний коридор, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, пише УНН.

Цитата

“Збройні Сили України пильності не втрачають та зберігають повну готовність до оборони! Мужньо тримають позиції на Ізюмському напрямку, де ворог не полишає спроб наступу. Але всі намагання наша армія відкидає. Бо «курсанти», яких присилають росіяни, не витримують і години бою з нашими захисниками”, - заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Деталі

Повідомляється, що вчора у регіоні не запрацював гуманітарний коридор. Місто Харків обстріляли 29 разів. Це були артилерійські, мінометні удари, обстріли із РСЗВ.

Доповнення

17 березня у результаті обстрілу у Харкові загорілись торгові павільйони у різних місцях ринку "Барабашово". Під час гасіння відбувся ще один обстріл. Один рятувальник загинув, ще один – поранений. Пошкоджено 2 житлових будинки.

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