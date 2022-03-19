ВСУ удерживают позиции на Изюмском направлении - глава Харьковской ОГА

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“Вооруженные Силы Украины бдительности не теряют и сохраняют полную готовность к обороне! Мужественно держат позиции на Изюмском направлении, где враг не оставляет попыток наступления. Но все попытки наша армия отбрасывает. Потому что "курсанты", которых присылают россияне, не выдерживают и часа боя с нашими защитниками”, - заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Детали

Сообщается, что вчера в регионе не заработал гуманитарный коридор. Город Харьков обстреляли 29 раз. Это были артиллерийские, минометные удары, обстрелы из РСЗО.

Дополнение

17 марта в результате обстрела в Харькове загорелись торговые павильоны в разных местах рынка "Барабашово". Во время тушения произошел еще один обстрел. Один спасатель погиб, еще один - ранен. Повреждены 2 жилых дома.