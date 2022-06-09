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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 53459 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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ЗСУ успішно відбили ворожий штурм в одному з населених пунктів Луганщини – Генштаб

ЗСУ успішно відбили ворожий штурм в одному з населених пунктів Луганщини – Генштаб

Київ • УНН

 • 99204 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Українські захисники успішно відбили ворожий штурм в одному з населених пунктів на Луганщині. Про це йдеться у зведенні Генерального Штабу Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, українські захиснки відкинули штурм ворога на північно-західній околиці населеного пункту Тошківка.

У той же час, на Бахмутському напрямку окупанти завдали ракетного удару в районі міста Краматорськ. З метою визначення маршрутів висування та слабких місць в обороні наших військ противник здійснив розвідку в районі населеного пункту Нагірне. Наші воїни дали рішучу відсіч і змусили противника відійти.

На Лиманському напрямку противник активних наступальних дій не здійснював.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстановка змін не зазнала.

Наразі ворог має частковий успіх у напрямках на населені пункти Комишуваха та Роти.

Доповнення

Минулої доби, 8 червня, російські окупанти обстріляли 21 населений пункт Луганської і Донецької областей – загинуло 8 цивільних, щонайменше 16 людей дістали поранення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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