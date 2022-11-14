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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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ЗСУ уразили чотири райони зосередження ворожої живої сили, озброєння та техніки

ЗСУ уразили чотири райони зосередження ворожої живої сили, озброєння та техніки

Київ • УНН

 • 349678 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Авіаторами уражено чотири райони зосередження ворожої живої сили, озброєння та техніки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Цитата

"Обстановка в нашій зоні відповідальності в Південнобузькому й Таврійському операційних районах стабільно складна, але підконтрольна Силам оборони", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Ворог продовжує облаштування оборони на лівому березі Дніпра, намагається створити додаткові рубежі оборони, утримати зайняті рубежі. Продовжує наносити вогневе ураження наших військ та деокупованих населених пунктів вздовж правого берега Дніпра із застосуванням авіації, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів.

Окупанти завдали ракетного удару двома ракетами Х-31 в Бериславському районі. Без людських втрат та руйнувань інфраструктури.

По Марганецькій громаді Нікопольщини загарбники двічі вдарили "Ураганом". Без постраждалих.

Нашими авіаторами уражено чотири райони зосередження ворожої живої сили, озброєння та техніки на лівому березі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Авіація ЗСУ двічі відпрацювала по районах розгортання сил противника

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