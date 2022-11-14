ЗСУ уразили чотири райони зосередження ворожої живої сили, озброєння та техніки

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"Обстановка в нашій зоні відповідальності в Південнобузькому й Таврійському операційних районах стабільно складна, але підконтрольна Силам оборони", - йдеться в повідомленні.

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Ворог продовжує облаштування оборони на лівому березі Дніпра, намагається створити додаткові рубежі оборони, утримати зайняті рубежі. Продовжує наносити вогневе ураження наших військ та деокупованих населених пунктів вздовж правого берега Дніпра із застосуванням авіації, важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів.

Окупанти завдали ракетного удару двома ракетами Х-31 в Бериславському районі. Без людських втрат та руйнувань інфраструктури.

По Марганецькій громаді Нікопольщини загарбники двічі вдарили "Ураганом". Без постраждалих.

Нашими авіаторами уражено чотири райони зосередження ворожої живої сили, озброєння та техніки на лівому березі.

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