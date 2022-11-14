ВСУ поразили четыре района сосредоточения вражеской живой силы, вооружения и техники

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"Обстановка в нашей зоне ответственности в Южнобугском и Таврическом операционных районах стабильно сложная, но подконтрольна Силам обороны", - говорится в сообщении.

Детали

Враг продолжает обустройство обороны на левом берегу Днепра, пытается создать дополнительные рубежи обороны, удержать занятые рубежи. Продолжает наносить огненное поражение наших войск и деоккупированных населённых пунктов вдоль правого берега Днепра с применением авиации, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов.

Оккупанты нанесли ракетный удар двумя ракетами Х-31 в Бериславском районе. Без человеческих утрат и разрушений инфраструктуры.

По Марганецкой общине Никопольщины захватчики дважды ударили "Ураганом". Без пострадавших.

Нашими авиаторами поражено четыре района сосредоточения вражеской живой силы, вооружения и техники на левом берегу.

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