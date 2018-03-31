ЗСУ про розслідування щодо катерів США для України: "гра на руку агресору"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У ВМС ЗСУ, коментуючи розслідування журналістів щодо того, чому американські катери "Айленд" для українського флоту досі не в Україні, вказали, що українські малі броньовані артилерійські катери і патрульні катери виробництва США мають різне призначення і порівняння їх тактико-технічних характеристик є некоректним. Про це йдеться у заяві ВМС ЗСУ на Facebook, передає УНН.
"І малі броньовані артилерійські катери національного виробника, і патрульні катери "Айленд" виробництва США потрібні ВМС ЗСУ для нарощування надійності оборони України з моря та захисту наших національних інтересів", - заявили у ВМС ЗСУ.
При цьому у відомстві додали, що ЗМІ "отримали вичерпну відповідь від керівництва оборонного відомства щодо зазначеного питання", однак "не зрозуміли, що оприлюднення конфіденційної інформації оборонного характеру грає на руку агресору".
Раніше журналісти провели розслідування, вказавши, що два катери "Айленд" Україні ще три роки тому висловили бажання подарувати США, але вони - і досі у порту Балтимора, а не в Одесі.
Нагадаємо, США прийняли на озброєння новий атомний підводний човен.