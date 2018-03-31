ВСУ о расследовании по катерам США для Украины: "игра на руку агрессору"

"И малые бронированные артиллерийские катера национального производителя, и патрульные катера" Айленд" производства США нужны ВМС ВСУ для наращивания надежности обороны Украины с моря и защиты наших национальных интересов", - заявили в ВМС ВСУ.

При этом в ведомстве добавили, что СМИ "получили исчерпывающий ответ от руководства оборонного ведомства по данному вопросу", однако "не поняли, что обнародование конфиденциальной информации оборонного характера играет на руку агрессору".

Ранее журналисты провели расследование, указав, что два катера "Айленд" Украине еще три года назад выразили желание подарить США, но они - до сих пор в порту Балтимора, а не в Одессе.

Напомним, США приняли на вооружение новую атомную подводную лодку.