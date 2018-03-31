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ВСУ о расследовании по катерам США для Украины: "игра на руку агрессору"

ВСУ о расследовании по катерам США для Украины: "игра на руку агрессору"

Киев  •  УНН

 • 30011 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В ВМС ВСУ, комментируя расследование журналистов о том, почему американские катера "Айленд" для украинского флота до сих пор не в Украине, указали, что украинские малые бронированные артиллерийские катера и патрульные катера производства США имеют разное назначение и сравнение их тактико-технических характеристик некорректно. Об этом говорится в заявлении ВМС ВСУ на Facebook, передает УНН.

"И малые бронированные артиллерийские катера национального производителя, и патрульные катера" Айленд" производства США нужны ВМС ВСУ для наращивания надежности обороны Украины с моря и защиты наших национальных интересов", - заявили в ВМС ВСУ.

При этом в ведомстве добавили, что СМИ "получили исчерпывающий ответ от руководства оборонного ведомства по данному вопросу", однако "не поняли, что обнародование конфиденциальной информации оборонного характера играет на руку агрессору".

Ранее журналисты провели расследование, указав, что два катера "Айленд" Украине еще три года назад выразили желание подарить США, но они - до сих пор в порту Балтимора, а не в Одессе.

Напомним, США приняли на вооружение новую атомную подводную лодку.

Украинские Национальные Новости

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