ЗСУ отримали близько 500 тисяч одиниць боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Збройні сили України отримали близько 500 тисяч одиниць боєприпасів. Про це під час брифінгу щодо реформи Міноборони України повідомив міністр оборони Степан Полторак, передає УНН.
"Поставлено до військ близько 8 тисяч одиниць нового або модернізованого озброєння та військової техніки, близько 500 тисяч одиниць боєприпасів, відновлена справність близько 6 тисяч озброєння та військової техніки", - зазначив Полторак.
За словами Полторака, продовжується нарощення збройної техніки, прийнято на озброєння 16 зразків та допущено до експлуатації 32 зразка.
Як повідомляв УНН, в Україні створили резервну танкову бригаду на випадок відкритої ворожої агресії.