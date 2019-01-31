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ЗСУ отримали близько 500 тисяч одиниць боєприпасів

ЗСУ отримали близько 500 тисяч одиниць боєприпасів

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Збройні сили України отримали близько 500 тисяч одиниць боєприпасів. Про це під час брифінгу щодо реформи Міноборони України повідомив міністр оборони Степан Полторак, передає УНН. 

"Поставлено до військ близько 8 тисяч одиниць нового або модернізованого озброєння та військової техніки, близько 500 тисяч одиниць боєприпасів, відновлена справність близько 6 тисяч озброєння та військової техніки", - зазначив Полторак. 

За словами Полторака, продовжується нарощення збройної техніки, прийнято на озброєння 16 зразків та допущено до експлуатації 32 зразка.

Як повідомляв УНН, в Україні створили резервну танкову бригаду на випадок відкритої ворожої агресії.

Українські Національні Новини

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