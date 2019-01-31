ЗСУ отримали близько 500 тисяч одиниць боєприпасів

"Поставлено до військ близько 8 тисяч одиниць нового або модернізованого озброєння та військової техніки, близько 500 тисяч одиниць боєприпасів, відновлена справність близько 6 тисяч озброєння та військової техніки", - зазначив Полторак.



За словами Полторака, продовжується нарощення збройної техніки, прийнято на озброєння 16 зразків та допущено до експлуатації 32 зразка.



Як повідомляв УНН, в Україні створили резервну танкову бригаду на випадок відкритої ворожої агресії.