ВСУ получили около 500 000 единиц боеприпасов

"Поставлено в войска около 8000 единиц нового или модернизированного вооружения и военной техники, около 500 000 единиц боеприпасов, восстановлена исправность около 6000 вооружения и военной техники", - отметил Полторак.



По словам Полторак, продолжается наращивание вооруженной техники, принято на вооружение 16 образцов и допущено к эксплуатации 32 образца.



Как сообщал УНН, в Украине создали резервную танковую бригаду на случай открытой враждебной агрессии.