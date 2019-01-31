ВСУ получили около 500 000 единиц боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Вооруженные силы Украины получили около 500 000 единиц боеприпасов. Об этом во время брифинга по реформе Минобороны Украины сообщил министр обороны Степан Полторак, передает УНН.
"Поставлено в войска около 8000 единиц нового или модернизированного вооружения и военной техники, около 500 000 единиц боеприпасов, восстановлена исправность около 6000 вооружения и военной техники", - отметил Полторак.
По словам Полторак, продолжается наращивание вооруженной техники, принято на вооружение 16 образцов и допущено к эксплуатации 32 образца.
Как сообщал УНН, в Украине создали резервную танковую бригаду на случай открытой враждебной агрессии.