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ЗСУ не звільняли Травневе і Гладосово на Донбасі - Генштаб

Київ • УНН

 • 9088 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. ЗСУ не звільняли села Травневе і Гладосово в Донецькій області, оскільки вони знаходилися на підконтрольній Україні території. Про це заявив офіцер Генштабу Збройних сил України Владислав Волошин в ефірі “Громадського”, передає УНН.

“Два населених пункти, це Травневе і Гладосово, знаходилися на підконтрольній Україні території. Їх ніхто не звільняв”, — зазначив він.

Він зазначив, що в цих населених пунктах і до повідомлень про звільнення перебували українські військові.

Також В.Волошин спростував інформацію бойовиків, про нібито наближення української ДРГ до позицій “ДНР”.

Зазначимо, що була поширена інформація про те, що населені пункти Травневе і Гладосово кілька днів тому були взяті ЗСУ під свій контроль.

Як повідомляв УНН, бойовики зірвали візит представників СММ ОБСЄ та ООН у Травневе і Гладосове.

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