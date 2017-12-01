ВСУ не освобождали Майское и Гладосово на Донбассе - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. ВСУ не освобождали села Майское и Гладосово в Донецкой области, поскольку они находится на подконтрольной Украине территории. Об этом заявив офицер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Волошин в эфире “Громадського”, передает УНН.
“Два населенных пункта, это Майское и Гладосово, находились на подконтрольной Украине территории. Их никто не освобождал”, — отметил он.
Он отметил, что в этих населенных пунктах и до сообщений об освобождении находились украинские военные.
Также В.Волошин опроверг информацию боевиков, о якобы приближении украинского ДРГ к позициям “ДНР”.
Отметим, что была распространена информация о том, что населенные пункты Майское и Гладосово несколько дней назад были взяты ВСУ под свой контроль.
Как сообщал УНН, боевики сорвали визит представителей СММ ОБСЕ и ООН в Майское и Гладосово.