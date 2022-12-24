ЗСУ на півночі відпрацювали протидію "десанту та ДРГ" на тлі перевірки армії у білорусі

ukru
19:27 • 11886 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 44027 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 86980 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 138213 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 163213 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 338504 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 217497 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 192938 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 324705 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458918 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
96 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стара “копійка” та ікони: нардеп-втікач Дмитрук подав декларацію

31 березня, 12:39 • 32520 перегляди

Понад 1,4 млн грн зарплати, кілька будинків та земділянок на Київщині: що задекларував Лісовий

31 березня, 12:43 • 51350 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 112068 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 73897 перегляди

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

31 березня, 15:14 • 31556 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 338503 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 324704 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 543057 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 674308 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 694800 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 73897 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 112068 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 198319 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224407 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 217417 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Truth Social

ЗСУ на півночі відпрацювали протидію "десанту та ДРГ" на тлі перевірки армії у білорусі

ЗСУ на півночі відпрацювали протидію "десанту та ДРГ" на тлі перевірки армії у білорусі

Київ • УНН

 • 385130 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Українські захисники на півночі відпрацювали протидію десанту та диверсійно-розвідувальних груп противника на тлі раптової перевірки збройних сил противника на території білорусі. Про це повідомив відділ зв’язків з громадськістю Командування Об’єднаних Сил ЗС України, пише УНН.

Деталі

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив готовність підрозділів, які боронять північні рубежі нашої держави, до відбиття можливого нападу агресора.

За словами командувача, Сили оборони відпрацювали елементи протидії висадці повітряного десанту та диверсійно-розвідувальних груп противника в район об’єкта критичної інфраструктури – нанесення вогневого ураження силами мінометної та артилерійської батарей, взяття противника в кільце, переправи через водну перешкоду, відбиття масованої атаки безпілотних летальних апаратів та повне знищення противника всіма наявними засобами.

"Дані заходи відбуваються на тлі раптової перевірки збройних сил противника на території республіки білорусь, що в межах навчань відпрацьовують дії наступального характеру", - вказали у командуванні ОС ЗСУ.

Цитата

"На території республіки білорусь розпочато перевірку підрозділів 2-ої мотострілецької дивізії 1-ої танкової армії. Зокрема, мотострілецький батальйон та два танкових батальйони отримали завдання висунутися в райони, які межують з державним кордоном України, – повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв. – Своєю чергою, на території Київської області на одному з важливих державних об’єктів критичної інфраструктури відбулось тренування з підрозділами, які здійснюють охорону та оборону зазначеного об’єкта. Злагоджені і чіткі дії оборонців засвідчили їх готовність до адекватної протидії у випадку, якщо ворог намагатиметься здійснити захоплення цього об’єкта".

Доповнення

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов наголосив, що на сьогодні ймовірність повторного наступу на Україну з території білорусі залишається низькою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Bitcoin
$82,563.20
Золото
$3,156.75
Tesla
$258.01
Brent
$74.69
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,824.02