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ЗСУ готові до розведення сил і засобів у Станиці Луганській

ЗСУ готові до розведення сил і засобів у Станиці Луганській

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Збройні сили України готові до виконання рамкового рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів у районі Станиці Луганській, яке запланована на 5 березня, за умови припиненння вогню. Про це сказав УНН речник Міністерства оборони з питань АТО Максим Праута.

“Збройні сили України принципово готові до виконання заходів, які передбачені в рамках Тристоронньої контактної групи, за умови припинення вогню”, — сказав М.Праута, відповідаючи на запитання про те, чи готові ЗСУ до розведення сил і засобів 5 березня у районі Станиці Луганської, про що було домовлено під час засідання ТКГ у Мінську 28 лютого.

Нагадаємо, 28 лютого прес-секретар представника України у ТКГ Кучми Дарка Оліфер повідомляла, що розведення сил та засобів у районі Станиці Луганської можливе 5 березня за умови дотримання режиму тиші.

2 березня представник РФ у ТКГ Борис Гризлов заявив, що Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі погодила текст заяви про введення режиму припинення вогню з 5 березня.

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