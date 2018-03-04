ВСУ готовы к разведению сил и средств в Станице Луганской
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Вооруженные силы Украины готовы к выполнению рамочного решения Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств в районе Станицы Луганской, которое запланировано на 5 марта, при условие прекращения огня. Об этом сказал УНН пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Максим Праута.
"Вооруженные силы Украины принципиально готовы к выполнению мероприятий, предусмотренных в рамках Трехсторонней контактной группы, при условие прекращения огня", - сказал М.Праута, отвечая на вопрос о том, готовы ли ВСУ к разведению сил и средств 5 марта во районе Станицы Луганской, о чем было договорено во время заседания ТКГ в Минске 28 февраля.
Напомним, 28 февраля пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Кучмы Дарка Олифер сообщала, что разведение сил и средств в районе Станицы Луганской должно быть 5 марта при условии соблюдения режима тишины.
2 марта представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов заявил, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала текст заявления о введении режима прекращения огня с 5 марта.