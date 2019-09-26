Зростання будівництва за вісім місяців сягнуло майже 21%
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Будівельна галузь України продовжує ставити рекорди. Уже котрий місяць підряд об’єми будівництва зростають. Так, за підсумками січня-серпня 2019 року у порівнянні з минулорічними показниками індекс будівельної продукції становив 120,8%. Про це повідомляє заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе, передає УНН.
"За 8 місяців будівельні компанії вже виконали роботи на 97 млрд грн. Це на 20,8% більше у порівнянні з минулорічними показниками. Лідери – Дніпропетровська, Одеська, Харківська області та Київ", - зазначає він.
Так, у Дніпропетровській області було виконано будівельних робіт на 11,7 млрд грн, в Одеській – на 9,3 млрд грн, Харківській – 8,7 млрд грн, у Києві – на 23 млрд грн.
Будівництво житлових будівель у порівнянні з січнем-серпнем минулого року зросло на 2,1%, нежитлових – на 33,8%, інженерних споруд – на 23,9%.
Нове будівництво, реконструкція та техпереоснащення становили 76,4% від загального обсягу виробленої продукції, капітальний і поточний ремонти – 15,4% та 8,2% відповідно.
Нагадаємо, нещодавно найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" повідомив, що наразі на стадії будівництва перебувають 66 будинків, а це 15 тисяч квартир. Крім того, цього року планується запуск ще 4 проектів.
"Пусковою програмою на цей рік плануємо введення в експлуатацію в Києві близько 500 тис. кв. метрів. Це 23 будинки на 6 тис. квартир. А також 60 тис. квадратних метрів нежитлових приміщень. Загальний будівельний заділ компанії становить 70 проектів — 1,9 млн кв. м нерухомості на різних стадіях готовності", — зазначив голова правління — президент Ігор Кушнір.
Він також нагадав, що завдяки зростанню активів компанії розпочато будівництво нових масштабних проектів. Це ЖК "Урлівський-1", ЖК "Урлівський-2", ЖК "Італійський квартал", ЖК "Медовий-1" та "Медовий-2".