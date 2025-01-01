Зростання податків: що змінилося та кого торкнуться зміни

З 1 січня зростає військовий збір із зарплат фізосіб – з 1,5% до 5%. Також зміни в оподаткуванні стосуються ФОПів, пише УНН.

Для ФОПів першої, другої та четвертої груп ставка військового збору буде становити 10% від мінімальної заробітної плати, яка на початок 2025 року встановлена на рівні 8 000 грн. Це означає, що розмір військового збору для таких ФОПів складатиме 800 грн на місяць. Зміни стосуються сплати цього збору починаючи з 1 січня 2025 року.

Платники єдиного податку третьої групи, як фізичні особи-підприємці, так і юридичні особи, повинні будуть сплачувати військовий збір у розмірі 1% від свого обороту, і перші платежі буде здійснено за підсумками першого кварталу 2025 року.

Також стягування військового збору не відбуватиметься "заднім числом". Тобто, фізичні особи не будуть змушені доплачувати збір за 2024 рік, а їхній загальний річний дохід за 2024 рік буде оподатковуватися військовим збором за ставкою 1,5%.

Однак, деякі доходи, зокрема від операцій з майном, а також доходи у вигляді вартості успадкованого чи отриманого в дарунок майна, будуть оподатковуватися військовим збором за ставкою 5% з 1 грудня 2024 року.

З 1 січня 2025 року ставка військового збору для всіх доходів фізичних осіб, які будуть зазначені у річній декларації, збільшиться до 5%.

Значні зміни також стосуються оподаткування облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), зокрема військових облігацій. Вони продовжуватимуть бути звільненими від оподаткування податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовим збором.

Соціальні виплати, пенсії, стипендії та інші доходи, які не підпадають під оподаткування ПДФО, також не підлягатимуть оподаткуванню військовим збором.

Варто зазначити, що для військовослужбовців та працівників силових структур ставка військового збору залишатиметься на рівні 1,5%, як це передбачено законодавством для цієї категорії осіб.