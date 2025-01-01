Рост налогов: что изменилось и кого коснутся изменения

С 1 января растет военный сбор с зарплат физлиц - с 1,5% до 5%. Также изменения в налогообложении касаются ФЛП, пишет УНН.

Для ФЛП первой, второй и четвертой групп ставка военного сбора будет составлять 10% от минимальной заработной платы, которая на начало 2025 года установлена на уровне 8 000 грн. Это означает, что размер военного сбора для таких ФЛП будет составлять 800 грн в месяц. Изменения касаются уплаты этого сбора начиная с 1 января 2025 года.

Плательщики единого налога третьей группы, как физические лица-предприниматели, так и юридические лица, должны будут уплачивать военный сбор в размере 1% от своего оборота, и первые платежи будут осуществлены по итогам первого квартала 2025 года.

Также взимание военного сбора не будет происходить «задним числом». То есть, физические лица не будут вынуждены доплачивать сбор за 2024 год, а их общий годовой доход за 2024 год будет облагаться военным сбором по ставке 1,5%.

Однако, некоторые доходы, в частности от операций с имуществом, а также доходы в виде стоимости унаследованного или полученного в дар имущества, будут облагаться военным сбором по ставке 5% с 1 декабря 2024 года.

С 1 января 2025 года ставка военного сбора для всех доходов физических лиц, которые будут указаны в годовой декларации, увеличится до 5%.

Значительные изменения также касаются налогообложения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), в частности военных облигаций. Они будут продолжать быть освобожденными от налогообложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) и военным сбором.

Социальные выплаты, пенсии, стипендии и другие доходы, которые не подпадают под обложение НДФЛ, также не будут подлежать налогообложению военным сбором.

Стоит отметить, что для военнослужащих и работников силовых структур ставка военного сбора будет оставаться на уровне 1,5%, как это предусмотрено законодательством для этой категории лиц.