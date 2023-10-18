Зросла кількість постраждалих внаслідок атаки росіян по Запоріжжю
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. До трьох зросла кількість поранених внаслідок ракетної атаки по Запоріжжю, ще три людини вважаються безвісти зниклими, одна людина загинула. Це дані станом 4:30, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко на місці події кореспондентам Суспільного. Триває пошуково-рятувальна операція, передає УНН.
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"Розбираємо завали і маємо знайти ще людей. Удар прийшовся на один з поверхів, зараз якраз там і шукаємо під завалами. Загалом постраждала майже вся будівля. Станом на зараз можна говорити, що це близько двох під'їздів точно", — зазначив Юрій Малашко.
За словами Юрія Малашка, з шести ракет, які армія РФ випустила по Запоріжжю, одна поцілила у багатоповерхівку, інша — позаду неї, щодо інших, наразі невідомо.
Додамо
О 1.33 у Запоріжжі пролунав перший вибух. За ним — ще серія вибухів. У цей час російські війська нанесли 6 ракетних ударів по Запоріжжю. Один з ударів прийшовся на багатоповерховий будинок в центральній частині міста.