Возросло количество пострадавших в результате атаки россиян по Запорожью

Цитата

"Разбираем завалы и должны найти еще людей. Удар пришелся на один из этажей, сейчас как раз там и ищем под завалами. В целом пострадало почти все здание. По состоянию на сейчас можно говорить, что это около двух подъездов точно", — отметил Юрий Малашко.

По словам Юрия Малашко, из шести ракет, которые армия РФ выпустила по Запорожью, одна попала в многоэтажку, другая — позади нее, относительно других, пока неизвестно.

Добавим

В 1.33 в Запорожье прогремел первый взрыв. За ним — последовала еще серия взрывов. В это время российские войска нанесли 6 ракетных ударов по Запорожью. Один из ударов пришёлся на многоэтажный дом в центральной части города.