Возросло количество пострадавших в результате атаки россиян по Запорожью
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. До трех возросло количество раненых в результате ракетной атаки по Запорожью, еще три человека считаются без вести пропавшими, один человек погиб. Это данные по состоянию на 4:30, сообщил председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко на месте происшествия корреспондентам Общественного. Продолжается поисково-спасательная операция, передает УНН.
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"Разбираем завалы и должны найти еще людей. Удар пришелся на один из этажей, сейчас как раз там и ищем под завалами. В целом пострадало почти все здание. По состоянию на сейчас можно говорить, что это около двух подъездов точно", — отметил Юрий Малашко.
По словам Юрия Малашко, из шести ракет, которые армия РФ выпустила по Запорожью, одна попала в многоэтажку, другая — позади нее, относительно других, пока неизвестно.
Добавим
В 1.33 в Запорожье прогремел первый взрыв. За ним — последовала еще серия взрывов. В это время российские войска нанесли 6 ракетных ударов по Запорожью. Один из ударов пришёлся на многоэтажный дом в центральной части города.