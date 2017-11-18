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Зрив вистави Райкіна в Одесі поліція кваліфікувала як хуліганство

Зрив вистави Райкіна в Одесі поліція кваліфікувала як хуліганство

Київ • УНН

 • 16231 перегляди

ОДЕСА-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Поліція Одеси кваліфікувала зрив вистави російського актора Костянтина Райкіна в Одесі як хуліганство. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області.

Ввечері 17 листопада до зали Українського театру увірвалися близько 20 активістів, які почали порушувати публічний порядок та зірвали концерт, який там проходив.

На місце події негайно прибули екіпажі поліції та не допустили хуліганських дій.

Фізичних протистоянь допущено не було. Конфлікт був локалізований, сутичок не допущено.

"Постраждалих та затриманих не має. Вчорашній зрив вистави російського актора Костянтина Райкіна в Одесі кваліфіковано як хуліганство і внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 296 ККУ",- зазначили у поліціі.

Як повідомляв УНН, активісти в Одесі зірвали концерт Костянтина Райкіна.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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