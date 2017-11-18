Срыв спектакля Райкина в Одессе полиция квалифицировала как хулиганство
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Полиция Одессы квалифицировала срыв спектакля российского актера Константина Райкина в Одессе как хулиганство. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Вечером 17 ноября в зал Украинского театра ворвались около 20 активистов, которые начали нарушать общественный порядок и сорвали концерт, который там проходил.
На место происшествия немедленно прибыли экипажи полиции и не допустили хулиганских действий.
Физических противостояний допущено не было. Конфликт был локализован, столкновений не допущено.
"Пострадавших и задержанных нет. Вчерашний срыв спектакля российского актера Константина Райкина в Одессе квалифицировано как хулиганство и внесены сведения в Едрей по ч. 2 ст. 296 УК", - отметили в полиции.
Как сообщал УНН, активисты в Одессе сорвали концерт Константина Райкина.