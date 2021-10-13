Зранку в столиці спостерігаються затори: на яких вулицях

Деталі

Затори утворилися на проспектах Степана Бандери, Перемоги, Валерія Лобановського, Леся Курбаса, Любомира Гузара, вулицях Жилянській, Кирилівській, Сирецькій, Семена Скляренка.

Окрім того, ускладнено рух вулицями Павла Скоропадського, Юрія Іллєнка, Михайла Грушевського, Павлівською, Вадима Гетьмана.

На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна та проспектах Миколи Бажана, Соборності.

Рух на мостах Північному та Патона ускладнено в напрямку правого берега. На мосту Метро, Дарницькому та Південному мостах спостерігається незначне ускладнення руху транспорту в напрямку правого берега.

Доповнення

Департамент транспортної інфраструктури КМДА розірвав договори на 21 автобусному маршруті та прибирає з вулиць понад 170 маршруток з підробленими документами.



