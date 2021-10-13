Утром в столице наблюдаются пробки: на каких улицах
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. В столице по состоянию на 8:10 в среду, 13 октября, заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, сообщает УНН.
Детали
Пробки образовались на проспектах Степана Бандеры, Победы, Валерия Лобановского, Леся Курбаса, Любомира Гузара, улицах Жилянской, Кирилловской, Сырецкой, Семена Скляренко.
Кроме того, затруднено движение по улицам Павла Скоропадского, Юрия Ильенко, Михаила Грушевского, Павловской, Вадима Гетьмана.
На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспектах Бажана, Соборности.
Движение на мостах Северном и Патона затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро, Дарницком и Южном мостах наблюдается незначительное затруднение движения транспорта в направлении правого берега.
Дополнение
Департамент транспортной инфраструктуры КГГА разорвал договоры на 21 автобусном маршруте и убирает с улиц более 170 маршруток с поддельными документами.