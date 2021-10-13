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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 113652 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 126415 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 110524 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 109241 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 137944 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121696 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 161418 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Утром в столице наблюдаются пробки: на каких улицах

Утром в столице наблюдаются пробки: на каких улицах

Киев  •  УНН

 • 25898 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. В столице по состоянию на 8:10 в среду, 13 октября, заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, сообщает УНН.

Детали

Пробки образовались на проспектах Степана Бандеры, Победы, Валерия Лобановского, Леся Курбаса, Любомира Гузара, улицах Жилянской, Кирилловской, Сырецкой, Семена Скляренко.

Кроме того, затруднено движение по улицам Павла Скоропадского, Юрия Ильенко, Михаила Грушевского, Павловской, Вадима Гетьмана.

На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспектах Бажана, Соборности.

Движение на мостах Северном и Патона затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро, Дарницком и Южном мостах наблюдается незначительное затруднение движения транспорта в направлении правого берега.

Дополнение

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА разорвал договоры на 21 автобусном маршруте и убирает с улиц более 170 маршруток с поддельными документами.

Украинские Национальные Новости

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