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Зранку у п’ятницю незначні затори скували центр столиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Зранку, станом на 8:05, затори скували центр столиці, зокрема, рух ускладнено на бульварі Тараса Шевченка та проспекті Перемоги. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані онлайн-сервісу Google Maps.

Зранку у п’ятницю незначні затори скували центр столиці

Так, у заторах стоїть проспект Валерія Лобановського, вулиця Вадима Гетьмана, проспект Перемоги, бульвар Тараса Шевченка, вулиця Жилянська, а також вулиця Велика Житомирська та Львівська площа.

Окрім того, помітне значне ускладнення руху транспорту на Набережному шосе та проспекті Степана Бандери на під’їзді до Північного мосту.

На лівому березі Києва рух транспорту ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Соборності та проспекті Миколи Бажана.

Рух на мостах: на мосту Метро, Дарницькому мосту, а також на мостах Патона на Південному рух ускладнено в напрямку правого берега. Північним мостом можна проїхати вільно.

Нагадаємо, на 28 серпня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,46 грн/дол.

Українські Національні Новини

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