Утром в пятницу незначительные пробки сковали центр столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Утром, по состоянию на 8:05, пробки сковали центр столицы, в частности, движение затруднено на бульваре Тараса Шевченко и проспекте Победы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные онлайн-сервиса Google Maps.
Так, в пробках стоит проспект Валерия Лобановского, улица Вадима Гетьмана, проспект Победы, бульвар Тараса Шевченко, улица Жилянская, а также улица Большая Житомирская и Львовская площадь.
Кроме того, заметно значительное затруднение движения транспорта на Набережном шоссе и проспекте Степана Бандеры на подъезде к Северному мосту.
На левом берегу Киева движение транспорта затруднено на Броварском проспекте, проспекте Соборности и проспекте Бажана.
Движение на мостах: на мосту Метро, Дарницком мосту, а также на мостах Патона на Южном движение затруднено в направлении правого берега. Северным мостом можно проехать свободно.
Напомним, на 28 августа 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,46 грн/долл.