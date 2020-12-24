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Зранку у Києві утворилися затори

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Сьогодні зранку, станом на 8:20, у столиці ускладнено рух транспорту на декількох вулицях та мостах. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Зранку у Києві утворилися затори

Так, затори спостерігаються на проспекті Лобановського, вулиці Ірпінській, вулиці Академіка Заболотного, Голосіївському проспекті, проспекті Академіка Глушкова, Великій Окружній дорозі, вулиці Новій, проспекті Любомира Гузара, проспекті Перемоги, проспекті Леся Курбаса, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Михайла Грушевського, бульварі Дружби Народів, вулиці Набережно-Хрещатицькій, вулиці Жилянській, вулиці Січових Стрільців, вулиці Дегтярівській, вулиці Олени Теліги, вулиці Автозаводській.

На лівому березі у заторах стоїть Броварський проспект, бульвар Перова, проспект Соборності, Дарницьке шосе, проспект Миколи Бажана, вулиця Центральна.

Рух Північним мостом, Південним мостом, мостом Метро, мостом Патона та Дарницьким мостом ускладнено у бік правого берега.

Нагадаємо, станом на 24 грудня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,45 грн/дол. 

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