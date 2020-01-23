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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

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Зранку столиця стоїть у заторах

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Зранку, станом на 8:45, на вулицях Києва помітне ускладнення руху транспорту. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані онлайн-сервісу Google Maps.

Зранку столиця стоїть у заторах

У заторах стоїть проспект Перемоги, вулиця Борщагівська, проспект Валерія Лобановського, вулиця Олексіївська, бульвар Лесі Українки, бульвар Дружби Народів, вулиця Михайла Бойчука, вулиця Саперно-Слобідська, Наддніпрянське шосе, Набережне шосе, вулиця Богатирська, Велика Кільцева дорога, проспект Академіка Палладіна та вулиця Олени Теліги.

Також помітне значне ускладнення руху транспорту на Повітрофлотському проспекті, вулиці Льва Толстого, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Січових Стрільців, вулиці Набережно-Хрещатицькій та проспекті Степана Бандери.

На лівому березі Києва рух ускладнено на проспектах Миколи Бажана, Харківському шосе, Дарницькому шосе, проспекті Соборності, Броварському проспекті, бульварі Перова і проспект Романа Шухевича.

На Південному мосту, Дарницькому мосту, мосту імені Патона, Русанівському мосту та Північному мосту ускладнено у напрямку правого берега.

Нагадаємо, водіїв попередили про мокрі дороги і засніжені перевали.

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