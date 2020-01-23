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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Утром столица стоит в пробках

Киев • УНН

 • 14983 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Утром, по состоянию на 8:45, на улицах Киева заметно осложнение движения транспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные онлайн-сервиса Google Maps.

Утром столица стоит в пробках

В пробках стоит проспект Победы, улица Борщаговская, проспект Валерия Лобановского, улица Алексеевская, бульвар Леси Украинки, бульвар Дружбы Народов, улица Михаила Бойчука, улица Саперно-Слободская, Надднепрянское шоссе, Набережное шоссе, улица Богатырская, Большая Кольцевая дорога, проспект Академика Палладина и улица Елены Телиги.

Также заметно значительное затруднение движения транспорта на Воздухофлотском проспекте, улице Льва Толстого, бульваре Тараса Шевченко, улице Сечевых Стрельцов, улице Набережно-Крещатицкой и проспекте Степана Бандеры.

На левом берегу Киева движение затруднено на проспектах Бажана, Харьковском шоссе, Дарницком шоссе, проспекте Соборности, Броварском проспекте, бульваре Перова и проспект Романа Шухевича.

На Южном мосту, Дарницком мосту, мосту имени Патона, Русановском мосту и Северном мосту затруднено в направлении правого берега.

Напомним, водителей предупредили о мокрых дорогах и заснеженных перевалах.

Украинские Национальные Новости

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