Зранку на під’їздах до центру Києва утворилися затори
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Станом на 8:15 на декількох мостах та вулицях Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, затори утворилися на проспекті Валерія Лобановського, вулиці Новій, проспекті Академіка Глушкова, вулиці Миколи Грінченка, Повітрофлотському проспекті, бульварі Тараса Шевченка, проспекті Перемоги, вулиці Набережно-Хрещатицькій, вулиці Олени Теліги, проспекті Голосіївському.
На лівому березі затори утворилися на проспекті Соборності, Русанівській набережній, Броварському проспекті, проспекті Визволителів, проспекті Миколи Бажана.
Рух Північним мостом, мостом Метро, мостом Патона, Дарницьким мостом ускладнено у сторону правого берега. Південним мостом можна проїхати вільно.
Нагадаємо, в Україні у найближчі три дні очікуються дощі, мокрий сніг, а місцями — ожеледиця. Синоптики обіцяють до 3° морозу вночі і до 10° тепла — вдень.