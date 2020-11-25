Утром на подъездах к центру Киева образовались пробки

Так, пробки образовались на проспекте Валерия Лобановского, улице Новой, проспекте Академика Глушкова, улице Николая Гринченко, Воздухофлотском проспекте, бульваре Тараса Шевченко, проспекте Победы, улице Набережно-Крещатицкая, улице Елены Телиги, проспекте Голосеевском.

На левом берегу пробки образовались на проспекте Соборности, Русановской набережной, Броварском проспекте, проспекте Освободителей, проспекте Бажана.

Движение Северным мостом, мостом Метро, мостом Патона, на Дарницком мосту затруднено в сторону правого берега. Южным мостом можно проехать свободно.

Напомним, в Украине в ближайшие три дня ожидаются дожди, мокрый снег, а местами - гололедица. Синоптики обещают до 3° мороза ночью и до 10° тепла - днем.