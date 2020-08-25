Зранку на під'їздах до центру Києва утворилися затори
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Станом на 8:15 на декількох вулицях Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, затори утворилися на Кільцевій дорозі, проспекті Академіка Глушкова, Голосіївському проспекті, проспекті Валерія Лобановського, Великій Окружній дорозі, проспекті Леся Курбаса, Відрадному проспекті, проспекті Перемоги, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Жилянській, вулиці Басейній, Набережному шосе, проспекті Степана Бандери, вулиці Богатирській.
На лівому березі затори спостерігаються на Броварському проспекті, проспекті Романа Шухевича, проспекті Соборності, Дарницькому шосе та проспекті Миколи Бажана.
Рух Північним мостом, Південним мостом, Дарницьким мостом, Мостом Метро ускладнено у сторону правого берега. Мостом Патона можна проїхати вільно.