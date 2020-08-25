Утром на подъездах к центру Киева образовались пробки

Так, заторы образовались на Кольцевой дороге, проспекте Академика Глушкова, Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, Большой Окружной дороге, проспекте Леся Курбаса, Отрадном проспекте, проспекте Победы, бульваре Тараса Шевченко, улице Жилянской, улицы Бассейной, Набережном шоссе, проспекте Степана Бандеры, улице Богатырской.

На левом берегу пробки наблюдаются на Броварском проспекте, проспекте Романа Шухевича, проспекте Соборности, Дарницком шоссе и проспекте Бажана.

Движение Северным мостом, Южным мостом, на Дарницком мосту, Мостом Метро затруднено в сторону правого берега. Мостом Патона можно проехать свободно.