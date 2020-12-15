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Зранку на під’їздах до центру Києва утворилися затори

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Зранку, станом на 8:15, у столиці рух транспорту ускладнено на декількох вулицях та мостах. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Зранку на під’їздах до центру Києва утворилися затори

Так, затори спостерігаються на проспекті Лобановського, Голосіївському проспекті, проспекті Академіка Глушкова, Великій Окружній дорозі, вулиці Новій, проспекті Любомира Гузара, проспекті Перемоги, проспекті Леся Курбаса, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Михайла Грушевського, бульварі Дружби Народів, вулиці Набережно-Хрещатицькій, вулиці Жилянській, вулиці Січових Стрільців, вулиці Дегтярівській, вулиці Олени Теліги, вулиці Автозаводській.

На лівому березі у заторах стоїть Броварський проспект, бульвар Перова, проспект Соборності, Дарницьке шосе, проспект Миколи Бажана, вулиця Центральна.

Рух Північним мостом, Південним мостом, мостом Метро, мостом Патона та Дарницьким мостом ускладнено у бік правого берега.

Нагадаємо, нафта марки Brent з постачанням у лютому впала в ціні до 50,03 долара за барель

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