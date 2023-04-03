Зрадники та колаборанти готуються до "виборів" на окупованій частині Херсонщини - Назаров

Цитата

"Поки що до російського держреєстру внесено регіональні відділення лише трьох партій з юридичними адресами в «столицях нових територій» — Мелітополі та Генічеську: "единой россии", кпрф та лдпр", - повідомив Назаров.

Доповнення

Також він додав: "Однак і для них чи то не вистачило місцевих колаборантів, чи то їм не довіряють, бо в кількох «регіоналках» очільників десантували з росії та окупованого Криму".