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Зрадники та колаборанти готуються до "виборів" на окупованій частині Херсонщини - Назаров

Зрадники та колаборанти готуються до "виборів" на окупованій частині Херсонщини - Назаров

Київ • УНН

 • 682335 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Зрадники і колаборанти на лівобережній частині Херсонщини готуються до участі у незаконних виборах, які росія планує провести тут восени 2023 року. Передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram речника оперативного командування "Південь" Владислава Назарова.

Цитата
"Поки що до російського держреєстру внесено регіональні відділення лише трьох партій з юридичними адресами в «столицях нових територій» — Мелітополі та Генічеську: "единой россии", кпрф та лдпр", - повідомив Назаров.

Доповнення

Також він додав: "Однак і для них чи то не вистачило місцевих колаборантів, чи то їм не довіряють, бо в кількох «регіоналках» очільників десантували з росії та окупованого Криму".

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