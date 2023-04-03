Предатели и коллаборационисты готовятся к "выборам" на оккупированной части Херсонщины - Назаров
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Предатели и коллаборационисты на левобережной части Херсонщины готовятся к участию в незаконных выборах, которые россия планирует провести здесь осенью 2023 года. Передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram представителя оперативного командования "Юг" Владислава Назарова.
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"Пока что в российский госреестр внесены региональные отделения только трех партий с юридическими адресами в «столицах новых территорий» — Мелитополе и Геническе: "единой россии", кпрф и лдпр", - сообщил Назаров.
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Также он добавил: "Однако и для них то ли не хватило местных коллаборационистов, то ли им не доверяют, потому что в нескольких "регионалках" руководителей десантировали из России и оккупированного Крыма".