Предатели и коллаборационисты готовятся к "выборам" на оккупированной части Херсонщины - Назаров

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"Пока что в российский госреестр внесены региональные отделения только трех партий с юридическими адресами в «столицах новых территорий» — Мелитополе и Геническе: "единой россии", кпрф и лдпр", - сообщил Назаров.

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Также он добавил: "Однако и для них то ли не хватило местных коллаборационистов, то ли им не доверяют, потому что в нескольких "регионалках" руководителей десантировали из России и оккупированного Крыма".