Зовнішнього аудиту системи е-декларування найближчим часом не буде
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Проведення незалежної експертизи (аудиту) системи “Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування” не було підтримано двома з чотирьох членів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Отже, початок проведення незалежної технічної експертизи реєстру е-декларування відтерміновується. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу НАЗК.
"Питання проведення незалежної експертизи (аудиту) системи “Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування” не було підтримано двома з чотирьох членів Національного агентства з питань запобігання корупції. Це означає, що початок проведення незалежної технічної експертизи Реєстру е-декларування відтерміновується", - йдеться у повідомленні.
Рішення не підтримали Руслан Радецький та Руслан Рябошапка.
Очікується, що експертиза дозволить встановити причини, які призвели до перебоїв роботи Реєстру, та встановить джерело їх виникнення.
Нагадаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції ініціювало проведення незалежної технічної експертизи реєстру у зв’язку з ситуацією, що склалася із функціонуванням інформаційно-телекомунікаційної системи під час проведення другої хвилі е-декларування наприкінці березня 2017 року.
До аудиторської комісії запропоновано включити народних депутатів України, міжнародних експертів, представників інститутів громадянського суспільства, а також вітчизняних фахівців у сфері запобігання корупції.
Як повідомляв УНН 21 квітня, голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак запропонувала створити у НАЗК службу роботи з реєстром е-декларацій.