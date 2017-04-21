Зовнішнього аудиту системи е-декларування найближчим часом не буде

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Проведення незалежної експертизи (аудиту) системи “Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування” не було підтримано двома з чотирьох членів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Отже, початок проведення незалежної технічної експертизи реєстру е-декларування відтерміновується. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу НАЗК.

"Питання проведення незалежної експертизи (аудиту) системи “Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування” не було підтримано двома з чотирьох членів Національного агентства з питань запобігання корупції. Це означає, що початок проведення незалежної технічної експертизи Реєстру е-декларування відтерміновується", - йдеться у повідомленні.

Рішення не підтримали Руслан Радецький та Руслан Рябошапка.

Очікується, що експертиза дозволить встановити причини, які призвели до перебоїв роботи Реєстру, та встановить джерело їх виникнення.

Нагадаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції ініціювало проведення незалежної технічної експертизи реєстру у зв’язку з ситуацією, що склалася із функціонуванням інформаційно-телекомунікаційної системи під час проведення другої хвилі е-декларування наприкінці березня 2017 року.

До аудиторської комісії запропоновано включити народних депутатів України, міжнародних експертів, представників інститутів громадянського суспільства, а також вітчизняних фахівців у сфері запобігання корупції.

Як повідомляв УНН 21 квітня, голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак запропонувала створити у НАЗК службу роботи з реєстром е-декларацій.

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