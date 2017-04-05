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Зовнішні загрози мають ще більше об’єднувати Україну та Латвію – В.Гройсман

Зовнішні загрози мають ще більше об’єднувати Україну та Латвію – В.Гройсман

Київ • УНН

 • 11973 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Зовнішні загрози мають ще більше об’єднувати Україну та Латвію. Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з Прем'єр-міністром Латвійської Республіки Марісом Кучінскісом, передає кореспондент УНН.

“Ваш візит для нас має дуже велике значення. Я думаю, що в межах Вашого візиту ми зможемо обмінятися думками і оцінити двостороннє співробітництво. Дуже важливою, що центральною темою цих кількох днів у нас буде питання безпеки. Як ми знаємо, Україна сьогодні має дуже серйозні глобальні виклики з точки зору нашої безпеки, російського вторгнення, тимчасової окупації території України. Думаю, що ці загрози, які ще зовсім недавно вважали неможливими, повинні нас ще більше об’єднувати і виробляти механізми, при яких ми будемо спільно координувати нашу взаємодію”, — наголосив він.

І найголовніше, за словами Прем’єра, потрібно добиватися, щоб у 21 столітті кордони суверенних держав були непорушні.

“Щоб європейські цінності і європейське право завжди брало гору над будь-яким бажанням будь-якого режиму вторгатися в суверенну державу, більше того, вмішуватися в їхні внутрішні справи”, — підкреслив він.

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В.Гройсман подякував Прем’єр-міністру Латвії за послідовну підтримку України та її територіальної цілісності.

“Ви завжди можете розраховувати на нас. Ми маємо добрі двосторонні контакти. Ми вдячні вам за постійну підтримку в рамках європейських інституцій, на міжнародній арені”, — резюмував голова уряду.

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