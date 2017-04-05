Внешние угрозы должны еще больше объединять Украину и Латвию - В.Гройсман

"Ваш визит для нас имеет очень большое значение. Я думаю, что в пределах Вашего визита мы сможем обменяться мнениями и оценить двустороннее сотрудничество. Очень важно, что центральной темой этих нескольких дней у нас будет вопрос безопасности. Как мы знаем, Украина сегодня имеет очень серьезные глобальные вызовы с точки зрения нашей безопасности, российского вторжения, временной оккупации территории Украины. Думаю, что эти угрозы, которые еще совсем недавно считали невозможными, должны нас еще больше объединять и создавать механизмы, при которых мы будем совместно координировать наше взаимодействие", - подчеркнул он.

И самое главное, по словам премьера, нужно добиваться, чтобы в 21 веке границы суверенных государств были нерушимыми.

"Чтобы европейские ценности и европейское право всегда брало верх над любым желанием любого режима вторгаться в суверенное государство, более того, вмешиваться в их внутренние дела", - подчеркнул он.

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В.Гройсман поблагодарил Премьер-министра Латвии за последовательную поддержку Украины и ее территориальной целостности.

"Вы всегда можете рассчитывать на нас. У нас хорошие двусторонние контакты. Мы благодарны вам за постоянную поддержку в рамках европейских институтов, на международной арене", - резюмировал глава правительства.