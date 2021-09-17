"Зоря" зазнала поразки у дебютній грі в Лізі конференцій УЄФА

Деталі

Долю матчу вирішила перша 15-хвилинка після перерви між таймами. За клуб відзначилися виключно норвезькі футболісти: Сальтнес, Сольбаккен, Пеллегріно. Відповідь у "Зорі" знайшлася тільки в додатковий до матчу час. Автором голу-престижу став Артем Громов – 3:1.

Відзначимо, що у паралельній грі квартету С римська "Рома" без проблем розібралася із "ЦСКА" із Софії – 5:1.

Доповнення

Вже 30-го вересня "Зоря" прийматиме "Рому".