"Зоря" зазнала поразки у дебютній грі в Лізі конференцій УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Підбіг до завершення перший матч групового етапу Ліги Конференцій, в якому луганська "Зоря" зіграла на виїзді з норвезьким клубом "Буде-Глімт", інформує УНН з посиланням на сайт "Зорі".
Деталі
Долю матчу вирішила перша 15-хвилинка після перерви між таймами. За клуб відзначилися виключно норвезькі футболісти: Сальтнес, Сольбаккен, Пеллегріно. Відповідь у "Зорі" знайшлася тільки в додатковий до матчу час. Автором голу-престижу став Артем Громов – 3:1.
Відзначимо, що у паралельній грі квартету С римська "Рома" без проблем розібралася із "ЦСКА" із Софії – 5:1.
Доповнення
Вже 30-го вересня "Зоря" прийматиме "Рому".