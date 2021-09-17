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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 10999 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 41647 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 134985 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 152683 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 124324 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 120751 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 157158 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
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"Заря" потерпела поражение в дебютной игре в Лиге конференций УЕФА

"Заря" потерпела поражение в дебютной игре в Лиге конференций УЕФА

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. Подбежал к завершению первый матч группового этапа Лиги конференций, в котором луганская "Заря" сыграла на выезде с норвежским клубом "Будё-Глимт", информирует УНН со ссылкой на сайт "Зари".

Детали

Судьбу матча решила первая 15-минутка после перерыва между таймами. За клуб отличились исключительно норвежские футболисты: Сальтнес, Сольбаккен, Пеллегрино. Ответ в “Заре” нашлась только в дополнительное к матчу время. Автором гола-престижа стал Артем Громов — 3:1.

Отметим, что в параллельной игре квартета С римская “Рома” без проблем разобралась с “ЦСКА” из Софии — 5:1.

Дополнение

Уже 30 сентября “Заря” примет “Рому”.

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