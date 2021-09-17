"Заря" потерпела поражение в дебютной игре в Лиге конференций УЕФА
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Подбежал к завершению первый матч группового этапа Лиги конференций, в котором луганская "Заря" сыграла на выезде с норвежским клубом "Будё-Глимт", информирует УНН со ссылкой на сайт "Зари".
Детали
Судьбу матча решила первая 15-минутка после перерыва между таймами. За клуб отличились исключительно норвежские футболисты: Сальтнес, Сольбаккен, Пеллегрино. Ответ в “Заре” нашлась только в дополнительное к матчу время. Автором гола-престижа стал Артем Громов — 3:1.
Отметим, что в параллельной игре квартета С римская “Рома” без проблем разобралась с “ЦСКА” из Софии — 5:1.
Дополнение
Уже 30 сентября “Заря” примет “Рому”.