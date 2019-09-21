"Зоря" та "Маріуполь" розписали нічию у грі з двома вилученнями

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Футболісти "Зорі" та "Маріуполя" провели зустріч 8 туру УПЛ на стадіоні "Славутич-Арена" за участі 1875 глядачів, повідомляє УНН.

Команди у неповних складах груп закінчували поєдинок. Ще до перерви дві жовті картки від арбітра Балакіна отримав гравець гостей Федорчук, потім така ж доля спіткала футболіста господарів Пилипа Будківського. А от голів глядачі так і не дочекалися – 0:0.

Відзначимо, що "Зоря" мала статистичну перевагу, а саме 65 відсотків володіння м'ячем, 17 проти 10 ударів у суперника, а також 13:2 за кількістю кутових.

Додамо, "Зоря" з 12 очками займає 4 рядок, а "Маріуполь" відстає на 3 бали – 7.

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