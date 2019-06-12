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Зоря розвіяв основні міфи про Томос

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Архієпископ Євстратій Зоря роз’яснив основні положення змісту Томосу. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Зоря розвіяв основні міфи про Томос

Отже, Зоря пояснив основний зміст Томосу :
1. В Томосі йдеться про автокефальну Церкву, внесену до Диптиху (а не про автономію в складі Вселенського Патріархату). Наприклад, в розпал суперечки з Москвою кілька місяців тому Єрусалимський Патріархат показово просив і отримав миро від Вселенського Патріарха. І навпаки, Румунська Церква, яка спочатку була в статусі Митрополії та отримувала миро від Константинополя, через кілька десятиліть після Томосу отримала статус патріархату і Румунський Патріарх зараз освячує миро, маючи при всьому цьому чудові відносини з Константинополем.
2. Низка Помісних Автокефальних Церков беруть миро з Константинополя, що не применшує їх статусу автокефалії.
3. За Томосом всі обрання на ієрархічне служіння та загалом рішення щодо управління залишаються виключною компетенцією Помісної УПЦ. І коли хтось стверджує, що "ПЦУ залежить від Константинополя так само, як УПЦ МП - від Москви", то достатньо порівняти два статути, аби побачити, наскільки це не відповідає дійсності.
4. Справді, в Томосі підкреслено право апеляції (екклето) до Вселенського Патріарха для остаточно осуджених церковним судом. Але це право має характер виключний і не стосується "вирішення усіх справ".
Також, він зазначив, що текст Томосу публічно відомий з 6 січня 2019 року, а основні його положення були зрозумілі ще з проекту Статуту ПЦУ, запропонованого Синодом ВП для Об‘єднавчого Собору.

"Тобто 15 грудня 2018 р. точно було відомо і про миро, і про діаспору, і про право апеляції. Не було відомо дослівно, але що ці точки є принциповими для ВП і будуть відображені в Томосі - було відомо і зрозуміло", - написав Зоря.

Нагадаємо, почесний патріарх Філарет продовжив як і раніше звинувачувати предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія у залежності від Вселенського патріархату.

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