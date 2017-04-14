“Зоря” поступилась “Динамо” у Запоріжжі

Зустріч розпочалась із боротьби у середені поля. Але на 5-й хвилині Бенавентуре увірвався у штрафний маданчик та заробив кутовий, після розіграшу якого перший удар по воротам гостей наніс бразильський захисник “Зорі” Рафаель Форстер.

На 10-й хвилині небезпека вже була біля воріт господарів. Гравці “Динамо” заробили штрафний, який пробив Микола Морозюк. М’яч майже з “дев’ятки” вдало витягнув кіпер “Зорі” Ігор Левченко. На 17-й хвилині М.ТМорозюк знов пробив по воротам, але не влучно.

За хвилину м’яч був вже у штрафній “Динамо”, але Євген Опанасенко пробив вище воріт.

На 30-й хвилині тренер “Зорі” Юрій Вернидуб вже був вимушений провести заміну — замість Желько Лбеновича наставник луганського клубу випустив Івана Петряка.

Незважаючи на майже рівну боротьбу на полі, рахунок у матчу відкрили саме кияни. На 39-й хвилині Денис Гармаш увірвався у штрафний майданчик та пробив у дальній кут від Ігоря Левченка. 0:1.

У додатковий час у першому таймі — на 46-й хвилині дуже небезпечно було у воріт господарів. Кіпер “Зорі” помилився та вибив прямо у ноги гравцю “Динамо”. Кияни продовжили атаку та ледь не забили другий гол. На останньому рубежі гарно зіграв голкіпер Левченко та захисник, який відбив черговий удар киян.

На перерву команди пішли з мінімальною перевагою гостей — 0:1.

На перерві Юрій Вернидуб замінив Петряка, який відіграв половину першого тайму, вийшовши на заміну, на Джабу Ліпартія.

Другий тайм розпочався без гострих моментів, але з вольовою боротьбою у центрі поля. Небезпека прийшла вже на 57-й хвилині саме біля воріт “Динамо”. Дві атаки одразу провели господарі, але так до вирішального удару й не дойшло.

На 60-й хвилині атакували вже підопічні Сергія Реброва. Атаку правим флангом перервав захист “Зорі” з фолом. Тому кияни пробивали штрафний та кутовий. Після розіграшу останнього був потужний удар, але вище воріт.

На 68-й хвилині за фол проти Харатіна жовту картку отримав 8-й номер “Динамо” Володимир Шепелєв.

На 70-й знов фол киян — “гірчичник” отримав Олександр Пантич.

Футболісти “Динамо” та “Зорі” обмінялись атаками з флангу та ударами повз воріт.

На 79-й хвилині Рафаель Форстер потягну опонента за футболку та отримав від арбітра жовту картку.

За 15 хвилин до завершення зустрічі футболісти “Зорі” стали більш активними та переважно атакували. На 84-й Джаба Ліпартія навісив зі штрафного, але Максим Коваль (голкіпер киян) зняв м’яч з голів нападників.

На 84-й хвилині Ребров замінив Беседіна на Яремчука. На 88-й замість Гармаша на поле виходить Микита Корзун.

Свисток арбітра зафіксував мінімальну перемогу київського клубу — 0:1

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