"Заря" уступила "Динамо" в Запорожье

ukru
Эксклюзив
Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 29840 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 101729 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 117165 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 176025 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128860 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124157 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116801 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106438 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107485 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103899 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

03:02 • 72907 просмотра
как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

03:57 • 44085 просмотра
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

04:24 • 52666 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

04:59 • 90517 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

05:54 • 74981 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 126053 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 161335 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 169608 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 165753 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 164909 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 117670 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 127210 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 133480 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 133384 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 137782 просмотра
Актуальное
"Заря" уступила "Динамо" в Запорожье

"Заря" уступила "Динамо" в Запорожье

Киев  •  УНН

 • 10491 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ — КИЕВ. 14 апреля. УНН. На запорожской “Славутич-Арене” завершился матч 25-го тура украинской Лиги Пари-Матч, в котором луганская “Заря” уступила киевскому “Динамо” со счетом 0:1, передает корреспондент УНН.

Встреча началась с борьбы в середине поля. Но на 5-й минуте Э.Бенавентуре ворвался в штрафную зону и заработал угловой, после розыгрыша которого первый удар по воротам гостей нанес бразильский защитник “Зари” Рафаэль Форстер.

На 10-й минуте опасность уже была у ворот хозяев. Игроки “Динамо” заработали штрафной, который пробил Николай Морозюк. Мяч почти с “девятке” удачно вытащил голкипер “Зари” Игорь Левченко. На 17-й минуте М.ТМорозюк вновь пробил по воротам, но не точно.

В минуту мяч был уже в штрафной “Динамо”, но Евгений Опанасенко пробил выше ворот.
На 30-й минуте тренер “Зари” Юрий Вернидуб был вынужден провести замену — вместо Желько Лбеновича наставник луганского клуба выпустил Ивана Петряк.
Несмотря на почти равную борьбу на поле, счет в матче открыли именно киевляне. На 39-й минуте Денис Гармаш ворвался в штрафную и пробил в дальний угол от Игоря Левченко. 0: 1.

В дополнительное время в первом тайме — на 46-й минуте опасно было у ворот хозяев. Кипер “Зари” ошибся и выбил прямо в ноги игроку “Динамо”. Киевляне продолжили атаку и едва не забили второй гол. На последнем рубеже хорошо сыграл голкипер И.Левченко и защитник, отразивший очередной удар киевлян.
На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом гостей — 0: 1.
На перерыве Юрий Вернидуб заменил Петряк, который сыграл половину первого тайма, выйдя на замену Липартия.

Второй тайм начался без острых моментов, но волевой борьбой в центре поля. Опасность пришла уже на 57-й минуте именно у ворот “Динамо”. Две атаки сразу провели хозяева, но так до решающего удара и не дошло.

На 60-й минуте атаковали уже подопечные Сергея Реброва. Атаку правым флангом прервал защита “Зари” с фолом. Поэтому киевляне пробивали штрафной и угловой. После розыгрыша последнего был мощный удар, но выше ворот.
На 68-й минуте за фол против Харатин желтую карточку получил 8-й номер “Динамо” Владимир Шепелев.
На 70-й вновь фол киевлян — “горчичник” получил Александр Пантич.

Футболисты “Динамо” и “Зари” обменялись атаками с фланга и ударами мимо ворот.
На 79-й минуте Рафаэль Форстер потянул оппонента за футболку и получил от арбитра желтую карточку.
За 15 минут до окончания встречи футболисты “Зари” стали более активными и преимущественно атаковали. На 84-й Липартия навесил со штрафного, но Максим Коваль (голкипер киевлян) снял мяч с головы нападающих.
На 84-й минуте Ребров заменил Беседина на Яремчука. На 88-й вместо Гармаша на поле выходит Никита Корзун.
Свисток арбитра зафиксировал минимальную победу киевского клуба — 0: 1

Напомним, 14 апреля сообщал внеочередные выборы президента ФФУ .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы