"Заря" уступила "Динамо" в Запорожье

Встреча началась с борьбы в середине поля. Но на 5-й минуте Э.Бенавентуре ворвался в штрафную зону и заработал угловой, после розыгрыша которого первый удар по воротам гостей нанес бразильский защитник “Зари” Рафаэль Форстер.

На 10-й минуте опасность уже была у ворот хозяев. Игроки “Динамо” заработали штрафной, который пробил Николай Морозюк. Мяч почти с “девятке” удачно вытащил голкипер “Зари” Игорь Левченко. На 17-й минуте М.ТМорозюк вновь пробил по воротам, но не точно.

В минуту мяч был уже в штрафной “Динамо”, но Евгений Опанасенко пробил выше ворот.

На 30-й минуте тренер “Зари” Юрий Вернидуб был вынужден провести замену — вместо Желько Лбеновича наставник луганского клуба выпустил Ивана Петряк.

Несмотря на почти равную борьбу на поле, счет в матче открыли именно киевляне. На 39-й минуте Денис Гармаш ворвался в штрафную и пробил в дальний угол от Игоря Левченко. 0: 1.

В дополнительное время в первом тайме — на 46-й минуте опасно было у ворот хозяев. Кипер “Зари” ошибся и выбил прямо в ноги игроку “Динамо”. Киевляне продолжили атаку и едва не забили второй гол. На последнем рубеже хорошо сыграл голкипер И.Левченко и защитник, отразивший очередной удар киевлян.

На перерыв команды ушли с минимальным преимуществом гостей — 0: 1.

На перерыве Юрий Вернидуб заменил Петряк, который сыграл половину первого тайма, выйдя на замену Липартия.

Второй тайм начался без острых моментов, но волевой борьбой в центре поля. Опасность пришла уже на 57-й минуте именно у ворот “Динамо”. Две атаки сразу провели хозяева, но так до решающего удара и не дошло.

На 60-й минуте атаковали уже подопечные Сергея Реброва. Атаку правым флангом прервал защита “Зари” с фолом. Поэтому киевляне пробивали штрафной и угловой. После розыгрыша последнего был мощный удар, но выше ворот.

На 68-й минуте за фол против Харатин желтую карточку получил 8-й номер “Динамо” Владимир Шепелев.

На 70-й вновь фол киевлян — “горчичник” получил Александр Пантич.

Футболисты “Динамо” и “Зари” обменялись атаками с фланга и ударами мимо ворот.

На 79-й минуте Рафаэль Форстер потянул оппонента за футболку и получил от арбитра желтую карточку.

За 15 минут до окончания встречи футболисты “Зари” стали более активными и преимущественно атаковали. На 84-й Липартия навесил со штрафного, но Максим Коваль (голкипер киевлян) снял мяч с головы нападающих.

На 84-й минуте Ребров заменил Беседина на Яремчука. На 88-й вместо Гармаша на поле выходит Никита Корзун.

Свисток арбитра зафиксировал минимальную победу киевского клуба — 0: 1

Напомним, 14 апреля сообщал внеочередные выборы президента ФФУ .